FC Barcelone - Mercato : Messi a réhabilité un souffre-douleur du vestiaire

L’espoir fait vivre. C’est sans doute ce que s’est dit ces derniers mois Philippe Coutinho, prêté au Bayern Munich par le FC Barcelone. Acheté à prix d’or à Liverpool en janvier 2018, le milieu offensif brésilien (28 ans) n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne sous les ordres d’Ernesto Valverde. L’arrivée de Ronald Koeman a changé la donne.

Messi est vraiment convaincu par Coutinho

Si l’entraîneur du Barça n’a pas inclus Coutinho parmi ses intouchables, il a eu assez de temps de jeu pour affirmer qu’il comptera sur lui cette saison. « Le Brésilien correspond bien à ce qu’attend Koeman, a récemment affirmé Juan Jimenez de AS. Sa bonne relation avec Messi sera scrutée car elle existe désormais. Avec le vent en poupe, cela peut fonctionner car Coutinho reste un joueur de qualité. » Don Balon confirme les bonnes ondes autour de l’ancien crack de Liverpool et assure que Messi a fait tout son possible pour le réhabiliter dans le vestiaire blaugrana. Les temps changent.