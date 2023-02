FC Barcelone - Mercato : on sait pourquoi Robert Lewandowski a rejoint le Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Pour le prestige et le palmarès, il y a déjà tout. A tel point que sur son seul nom le FC Barcelone est en mesure d'attirer les meilleurs joueurs de la planète. Mieux encore, le club catalan a aujourd'hui sur son banc de touche un ancien milieu de terrain qui a, de longues années durant, excellé au plus haut niveau. Son nom ? Xavi. Et lorsqu'on s'attarde sur les propos accordés à BeIN Sports par le Polonais Robert Lewandowski, on comprend mieux pourquoi ce dernier a décidé de quitter le Bayern Munich pour la Catalogne l'été dernier.

Xavi est l'une des raisons majeures de son choix. Propos retranscrits par le site blaugranas.fr. "Dès la première minute, vous voyez qu'il était un joueur extraordinaire et qu'il a toujours ça. Ce qu'il fait est juste, ce qu'il veut nous dire est juste. Vous croyez et vous savez que le chemin est juste et c'est pourquoi vous pouvez le soutenir et le suivre(...)En tant que numéro six ou numéro huit, il voyait tout sur le terrain, il allait en arrière, il allait en avant et depuis ce genre de position, vous voyez encore plus de choses.

Maintenant, en tant qu'entraîneur, il a de l'expérience, car il a été dans un club pendant quelques années. Il est très important de comprendre la différence entre le rôle de joueur et celui d'entraîneur, même si vous êtes un joueur exceptionnel. Il comprend donc ce qu'il doit faire et il le fait bien."