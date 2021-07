FC Barcelone - Mercato : une cible de l’OM marche sur les plates-bandes de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Tout le monde sait que les comptes du FC Barcelone sont dans le rouge. Avec une masse salariale qui ne cesse d’augmenter, les dirigeants barcelonais doivent trouver une solution pour faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi. Toutefois, le club est dans le rouge mais pas les joueurs, surtout un certain Martin Braithwaite. Poussé vers la sortie et évoqué brièvement du côté de l'OM, linternational Danois - qui vient de quitter l’euro après avoir perdu la demi-finale contre l’Angleterre - ne fera surement pas de son avenir une question d'argent... Lui qui est plein aux as.

En effet, l’attaquant Barcelonais a investi avec son oncle dans le marché de l’immobilier aux Etats-Unis. Aujourd’hui la valeur marchande de son entreprise s’élève à 250 millions de dollars. De plus, Braithwaite possède une marque de vêtements avec sa femme et un restaurant à Gavá en Espagne. L'ancien joueur de Toulouse et de Leganés figure parmi la liste de Forbes des athlètes les plus riches. Lui et Messi sont les deux seul joueurs du FC Barcelone à être dans cette liste.

Ce qui est sûr, et même s'il a démenti l'information, c’est que le joueur de 30 ans aura de quoi s’occuper après sa carrière de footballeur.

Martin Braithwaite fait partie des sportifs les plus riches de la planète (Forbes)



Le joueur du Barça possède plusieurs entreprises, notamment une dans l'immobilier aux USA estimée à 250 M€ et dispose aussi d'une marque de vêtement et d'un restaurant en France et Espagne 👏😎 pic.twitter.com/TlsvHuaElh — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) July 8, 2021