FC Barcelone - Mercato : Xavi ne ferme pas la porte à une prolongation de Dembélé

Grâce à des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (37e), Ousmane Dembélé (73e), Luuk De Jong (90e) et Memphis Depay (90+3e), le FC Barcelone a dominé ce dimanche l'Athletic Bilbao (4-0), à l'occasion de la 26e journée de Liga, confirmant sa belle remontée au classement.

Après la rencontre, Xavi a encensé Ousmane Dembélé, entré en jeu à la 67e minute et auteur d'un but et d'une passe décisive. "C'est un grand professionnel, il travaille, s'entraîne, entre aujourd'hui et fait la différence, je vois beaucoup de conditions pour lui. Aujourd'hui, nous avons vu le Dembelé que nous voulons", a lâché l'entraîneur blaugrana avant de s'exprimer sur l'avenir de l'ailier droit français.

"Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler. C'est entre lui et le club. Dans le football, rien n'est impossible. Je pense qu'il peut être le meilleur à son poste s'il est bien guidé."