FC Barcelone - Mercato : Xavi tient le joueur-clé de son projet

Le FC Barcelone vit une première partie de saison compliquée. Le club catalan n'est que 12e en Liga et Lionel Messi centralise les critiques ce lundi. Pourtant, dans un long entretien accordé au journal catalan L’Esportiu, Victor Font, candidat à la présidence du club, clame haut et fort sa volonté de convaincre Messi de prolonger. Une volonté partagée par Xavi, probable entraîneur du Barça si Font était élu en janvier.

Il aurait déjà appelé Messi

« Xavi compte sur lui et lui a fait savoir, soutient Font. Et je sais que Messi aime le leadership de Xavi dans ce projet sportif. Au-delà du fait que je devrais lui faire comprendre que ce nouveau projet ne conduira pas aux problèmes qu'il a eus dans le passé, il faut aussi lui montrer que l'association Barça-Messi est stratégique et doit durer jusqu’au jour de sa retraite. Je pense que nous allons le convaincre. »