FC Barcelone : Messi a fait une belle crasse à Piqué avant de partir

Lionel Messi et Gerard Piqué sont fâchés depuis l'été dernier. Ou, plutôt, l'Argentin en veut énormément à l'Espagnol. Il semblerait en effet que c'est ce dernier qui ai convaincu Joan Laporta de laisser filer le septuple Ballon d'Or en raison des difficultés économiques et parce qu'il avait la mainmise sur le club. Mais la brouille entre les deux hommes pourrait remonter à plus loin...

En effet, Sport révèle qu'il y a trois ans, au moment où Gerard Piqué négociait une nouvelle formule de la Supercoupe d'Espagne en tant que patron de Kosmos, il avait promis une vidéo de Lionel Messi dans laquelle son coéquipier appuyait le déménagement de l'épreuve en Arabie Saoudite. Sauf que La Pulga a refusé de participer à un tel projet ! Piqué ne l'aurait pas spécialement bien pris, même si la nouvelle formule a finalement été adoptée (ironiquement, le Barça ne l'a plus gagnée depuis...). Peut-être trouve-t-on dans cet épisode la genèse de la brouille entre les deux joueurs formés à La Masia...

Messi no accedió a la petición de Piquéhttps://t.co/jB0sUSiHsq — La Opinión de Murcia (@diariolaopinion) April 19, 2022

Pour résumer Le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué a demandé une vidéo de soutien à Lionel Messi pour son projet de Supercoupe d'Espagne délocalisée en Arabie Saoudite. Mais le lutin avait mis son veto. Ce qui explique leur mauvaise relation depuis...

Raphaël Nouet

Rédacteur