FC Barcelone : Messi a joué les pères Noël avec un jeune coéquipier

Devant les difficultés d'intégration d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, on a tendance à penser que Lionel Messi est un taulier du vestiaire extrêmement froid avec les petits nouveaux. Ce n'est pas le cas. Si l'Argentin est timide et introverti, il sait tout de même quel est son statut au sein de l'effectif blaugrana et quels sont ses devoirs en tant que capitaine. C'est ainsi qu'il a fait un très joli cadeau au jeune Pedri (17 ans).

"Pour moi, ce fut comme ouvrir un cadeau de Noël"

"Lors de mon premier jour avec lui au centre d'entraînement, s'est souvenu le joueur débarqué de Las Palmas cet été dans une interview à La Vanguardia, il est venu et m'a salué en disant "Bienvenu à Barcelone". Pour moi, ce fut comme ouvrir un cadeau de Noël. Je l'ai remercié et lui ai dit que j'avais beaucoup d'espoir. Passer de le voir devant ma télévision à travailler avec lui m'impressionne beaucoup."

La conséquence de ce premier contact positif est un début de saison de rêve de la part de Pedri, entré avec beaucoup de culot dans la rotation des joueurs offensifs. Dommage qu'Antoine Griezmann n'ait pas bénéficié d'un tel traitement de faveur il y a un an, cela lui aurait évité beaucoup de déceptions…