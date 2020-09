FC Barcelone : Messi a ouvert la boite de Pandore, un grand nom du Barça balance aussi !

Lionel Messi est un homme sensible. À chaque fois qu’il se sent agressé par son propre club, l’attaquant argentin en profite pour le découper en rondelles. Ce fut le cas cet été lorsqu’il a voulu quitter le FC Barcelone et c’est encore le cas ce vendredi lors du départ de Luis Suarez à l’Atlético Madrid.

Sur son compte Instagram, en parallèle d'un hommage appuyé à Luis Suarez, Messi a pointé du doigt le traitement du dossier par la direction. « Tu méritais de partir comme tu l'es : un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a obtenu des choses importantes aussi bien en groupe qu’individuellement. Et non pas en te faisant virer comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, je ne suis plus du tout surpris », a lâché é La Pulga » plus que jamais en guerre avec sa direction.

Alves en profite pour balancer aussi !

Cet instant de colère a eu le don d’ouvrir la boîte de Pandore, dans laquelle s’est introduit Daniel Alves. « Malheureusement, c'est la réalité qui est présente depuis longtemps. Ça se confirme année après année, a confirmé l’ancien latéral droit du FC Barcelone. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, nous en savons beaucoup, c'est une question de respect et ils ne savent rien du respect. »