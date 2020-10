FC Barcelone : Messi a un CR7 brésilien à ses côtés

Cela n'arrange pas trop les affaires de notre Grizou national, mais Philippe Coutinho est de retour au FC Barcelone et à un bon niveau. Après son escapade munichoise, le Brésilien fait partie des plans de Ronald Koeman et il sait lui rendre sa confiance : déjà 2 buts et 2 passes décisives à son actif en six matches depuis son retour cet été.

Coutinho a pris du muscle

Un renouveau que Fábio Mahseredjian, le préparateur physique du Brésil, a expliqué dans les colonnes de AS par le gros travail athlétique effectué par Coutinho ces derniers mois. « Philippe Coutinho est un joueur très dédié à l'aspect physique du jeu et maintenant encore plus après son passage au Bayern où il a gagné cinq kilos de masse corporel, dont quatre sont de la masse musculaire. Il s'est beaucoup amélioré physiquement », a-t-il confié. Un travail qui paye.