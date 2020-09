FC Barcelone : Messi bénéficie déjà d’un traitement de faveur de Koeman

Lionel Messi sera un joueur du FC Barcelone pour la 17e saison d’affilée. Après avoir tenté de forcer son départ au mercato, l’attaquant argentin est revenu à la raison et entend collaborer encore quelque temps avec ses dirigeants actuels.

Sur le rectangle vert, « La Pulga » sera attendu au tournant et a déjà effectué son retour à l’entraînement ce lundi. Arrivé une heure et demie plus tôt que l’horaire fixé par Ronald Koeman, Messi a pu converser avec son nouvel entraîneur. Ce dernier lui a demandé d’être à 100% dans son projet pour qu’il ait une chance de le convaincre d’un faire un titulaire indiscutable.

Koeman préserve déjà Messi

En attendant, on ne peut pas dire que le technicien néerlandais ait employé la manière forte. Mardi, Mundo Deportivo assure que Messi s’est bien entraîné en compagnie de ses coéquipiers avant d’être ménagé pour la deuxième session de l’après-midi ! Koeman a estimé qu’il ne fallait pas trop tirer sur la corde avec un joueur qui revenait à peine de congés... qu'il avait lui-même pris. Cela n’a toutefois pas empêché l’Argentin de rester au centre d’entraînement hier et de prendre part à la séance collective de ce matin en compagnie d'un Luis Suarez tout sourire...