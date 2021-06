FC Barcelone : Messi brille avec l’Argentine, CR7 lui réserve une réponse cinglante

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’Argentine a connu des débuts mitigés en Copa América contre le Chili. Alors que le Paraguay a nettement dominé la Bolivie (3-1), les joueurs de Lionel Scaloni ont été tenus en échec (1-1). Pourtant, Lionel Messi s’est déjà distingué avec un coup-franc magisttral dont il a le secret peu après la demi-heure.

« Le match était compliqué, a estimé l’attaquant du FC Barcelone. Il nous a manqué de la tranquillité, d’avoir le contrôle du ballon et de jouer plus rapidement. Le penalty a changé le match. On voulait commencer par une victoire. Maintenant, on va affronter l'Uruguay et ça sera également compliqué. Mais il faut penser au prochain match. » Celui-ci aura lieu samedi à Brasilia face à l’Uruguay d’Edinson Cavani.

Avec CR7, le Portugal n’a jamais échoué au premier tour d’un Euro

D'ici là, Cristiano Ronaldo aura déjà effectué son entrée en lice à l’Euro ce soir contre la Hongrie (18h). Dans le groupe de la France, le capitaine du Portugal établira déjà un nouveau record dès qu’il posera le pied sur la pelouse de la Puska Arena : il deviendra le joueur ayant disputé le plus de rencontres d’un grand tournoi, devant Bastian Schweinsteiger, avec 39 apparitions. Il sera aussi le premier à enchaîner cinq Euros. Avec CR7, le Portugal n’a jamais échoué au premier tour d’un Euro (finale en 2004, quarts en 2008, demies en 2012 et victoire en 2016).