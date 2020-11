FC Barcelone : Messi privé de retrouvailles avec Suarez

Le match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone était l'occasion samedi pour Lionel Messi et Luis Suarez de se retrouver, après le départ de l'Uruguayen chez les Colchoneros cet été. Oui mais non. Il n'y aura pas de retrouvailles entre les deux grands amis.

Le Covid-19 est passé par là. La fédération uruguayenne annonce en effet ce lundi soir que Suarez est positif. Il ne jouera donc pas contre le Brésil demain en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Deux grosses déceptions plutôt qu'une pour El Pistolero...