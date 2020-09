FC Barcelone : Messi reçoit les honneurs malgré ses envies d'ailleurs

Visiblement, à Barcelone, on a rapidement oublié l'histoire du vrai-faux départ de Lionel Messi. Et comme on comprend joueurs, dirigeants et supporters du Barça ! Comment en vouloir à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, l'un des rares sur la planète football à pouvoir gagner un match à lui tout seul ? Parce que personne ne veut froisser le génie, le FCB a fait savoir ce samedi qu'il continuerait à être capitaine de l'équipe en 2020/21.

Le club a communiqué que le quatuor susceptible de porter le brassard lors de la saison à venir était exactement le même qu'en 2019/20, à savoir, dans l'ordre, Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Sergi Roberto. Mine de rien, c'est un sacré honneur qui est fait à Messi car Busquets et surtout Piqué incarnent tout autant l'esprit catalan et eux n'ont pas demandé à quitter le club.

La 17e saison au club pour La Pulga

L'honneur de porter le brassard revient généralement au joueur présent chez les professionnels depuis le plus longtemps. Lionel Messi en est ainsi à sa 17e saison avec les Blaugranas alors que Sergio Busquets et Gerard Piqué en sont à leur 13e et Sergio Roberto à sa 7e. Si rien ne change dans l'esprit du sextuple Ballon d'Or et qu'il s'en va effectivement en juin prochain, le milieu de terrain ou le défenseur devrait donc récupérer le bout de tissu pour 2021/22.