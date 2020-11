FC Barcelone : Messi, un record à améliorer contre l'Atlético Madrid

Ecœuré par les circonstances de son retour en Espagne, entre visite du fisc à sa descente de l'avion et question embarrassante d'un journaliste ayant un lien avec Antoine Griezmann, Lionel Messi sera remonté ce soir sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Surtout que l'Argentin n'aura pas l'amertume de retrouver son ami Luis Suarez dans les rangs adverses, l'Uruguayen étant atteint atteint de la Covid-19. Pour ce qui est de la motivation, le sextuple Ballon d'Or pourra puiser dans un record qu'il détient.

El Mundo Deportivo a fait les comptes : Messi a affronté l'Atlético Madrid à 41 reprises depuis le début de sa carrière pour un bilan de 24 victoires, 10 nuls et 7 défaites. Il a inscrit 32 buts mais, le plus important, c'est sa série d'invincibilité : elle dure depuis dix ans et s'étale donc sur une vingtaine de matches ! L'Argentin ne s'est plus incliné face à l'autre club de Madrid depuis le 14 février 2010 (1-2). A l'époque, c'est Zlatan Ibrahimovic qui avait inscrit le but barcelonais. C'était dans l'ancien stade de l'Atlético, le Vicente Calderon.

Sur ces 20 matches sans défaite, le Barça s'est imposé 14 fois. Une victoire ce soir serait doublement importante pour Messi car, en plus d'améliorer son record, elle permettrait à son équipe, qui compte deux matches de retard, de remonter vers les hauteurs du classement.

