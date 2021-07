FC Barcelone : nouveau festival de Messi, qui se rapproche d'un record royal

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

"Un pas plus près de l'objectif." C'est ainsi que Lionel Messi a commenté la qualification de l'Argentine pour les demi-finales de la Copa Américain cette nuit. Le génie du FC Barcelone, qui rêve de remporter enfin un premier trophée avec la sélection A (il a décroché la médaille d'or aux JO), a mené son équipe à la victoire contre l'Equateur (3-0) avec deux passes décisives puis un coup franc direct pour clore son festival.

Sa première passe pour Rodrigo De Paul est d'ailleurs une merveille puisque l'angle était bouché et son partenaire positionné en dehors de son champ de vision. Mais c'est bien son but qui permet à Messi de rentrer un peu plus dans l'histoire. En effet, il s'agit de son 76e en sélection, ce qui le positionne désormais à une longueur du roi Pelé, détenteur du record de buts pour un Sud-Américain sous les drapeaux. Cristiano Ronaldo a égalé l'Iranien Ali Daei pour le record de buts absolu en sélection pendant l'Euro (109), Messi pourrait rejoindre le mythe brésilien pendant la Copa América. Quand on vous dit que ces deux-là ne se quittent jamais !

Top scorers in South America:



7️⃣7️⃣ 🇧🇷 Pele

7️⃣6️⃣ 🇦🇷 Messi 💥

6️⃣8️⃣ 🇧🇷 Neymar

6️⃣4️⃣ 🇺🇾 Suarez

6️⃣2️⃣ 🇧🇷 Ronaldo

5️⃣5️⃣ 🇧🇷 Romario

5️⃣4️⃣ 🇦🇷 Batistuta

5️⃣3️⃣ 🇺🇾 Cavani

4️⃣8️⃣ 🇧🇷 Zico

4️⃣6️⃣ 🇨🇱 Sanchez

4️⃣2️⃣ 🇦🇷 Aguero pic.twitter.com/DKcsKizVIv — Barca Galaxy (@barcagalaxy) July 4, 2021