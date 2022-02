FC Barcelone : Dembélé rejouera-t-il cette saison ? Le Barça a pris sa décision !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Il y a quelques jours, Ousmane Dembélé était proche de quitter le FC Barcelone. Après avoir refusé de prolonger, le joueur a été poussé vers la sortie par ses dirigeants. Une situation qui n’a pas satisfait Dembélé, qui va donc rester jusqu’à la fin de la saison.

Une interrogation demeurait après le mercato hivernal sur l’avenir de l’ailier droit français dans l’effectif du club catalan, à savoir s’il allait ne plus jouer de la saison ou pas. Selon les informations du journal espagnol AS, ça ne sera pas le cas. En effet, Xavi a réussi à convaincre le président du Barça, Joan Laporta, que si Dembélé devait rester jusqu'au 30 juin, il serait complètement contre-productif de ne pas en profiter et de le laisser dans les tribunes. L’ancien Rennais devrait même faire être dans le groupe convoqué pour affronter ce dimanche l’Atlético Madrid.

Spoiler: luz verde a Dembele ante Atletico!!! — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) February 4, 2022