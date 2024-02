FC Barcelone : nouveaux rebondissements sur le dossier Hansi Flick !

Cité comme l’un des favoris au banc du FC Barcelone aux yeux de Joan Laporta, également évoqué au Bayern Munich pour un come-back, Hans-Dieter Flick (libre, 58 ans) se prépare à vivre un été agité avec à la clé un nouveau banc de touche.

L’ancien sélectionneur de la Manschaaft se prépare déjà en conséquence selon Florian Plettenberg (Sky Germany) qui annonce que le technicien s’est attaché les services du super agent Pini Zahavi.

Proche du FC Barcelone et de sa direction actuelle, l’homme d’affaires israélien aurait aussi des touches pour Hansi Flick du côté de la Premier League. Pour l’heure, aucun nom n’a encore filtré mais on sait que les bancs de Liverpool, Chelsea et sans doute Manchester United devraient être disponibles cet été.

