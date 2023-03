FC Barcelone : nouvelles révélations positives dans l'affaire Negreira !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Comme l'a dit un ancien président du Real Madrid, quelle que soit l'issue de l'affaire Negreira, l'image du FC Barcelone sera forcément détériorée. Mais au vu des révélations faites par El Mundo Deportivo et Sport ce mercredi, après avoir eu accès au dossier d'instruction, les supporters blaugranas peuvent pousser un ouf de soulagement. Car pour le moment, il n'y a rien concernant une éventuelle corruption des arbitres.

L'ancien sifflet et son fils fournissaient des rapports très détaillés au Barça, avant et après chaque journée ou match. Avant, il s'agissait de présenter l'arbitre qui dirigerait les Blaugranas, son historique avec le club, les points sur lesquels il ne transigeait pas, etc. Après les matches, il y avait des analyses sur la performance du FCB, celle de l'arbitre mais également celles de ses rivaux dans la course au titre. Il est également arrivé que Negreira en fasse de même avec la réserve barcelonaise. Les rapports étaient des plus objectifs. Ainsi, le fils de l'ancien arbitre en a rédigé un après un Clasico (celui de 2016-17, 1-1) dans lequel il a assuré que le Barça aurait dû voir un pénalty sifflé contre lui et Suarez voir son but refusé.