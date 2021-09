FC Barcelone, OL, PSG : Depay mange enfin à la table de CR7 et Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Lorsqu'il était à l'OL, Memphis Depay évoquait souvent son avenir en expliquant qu'il ne pouvait aller que dans un grand club car son talent l'y prédestinait. Jusqu'à présent, on pouvait en douter car le Néerlandais était branché sur courant alternatif, ne brillant que dans les grands matches. Mais depuis le début de l'année 2021, il a changé. Entre sa (vaine) tentative de mener l'OL en Champions League puis sa volonté de montrer qu'il a le niveau pour évoluer au FC Barcelone, il a aligné les performances XXL.

Le quotidien espagnol Sport montre ainsi qu'il est le 5e joueur le plus décisif en Europe avec 25 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues derrière Robert Lewandowski (50), Lionel Messi (47), Erling Haaland (44) et Kylian Mbappé (40). Cristiano Ronaldo n'est que 8e (33)… Pas de doute, Depay s'est enfin invité à la table des plus grands !

