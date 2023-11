FC Barcelone : on en sait plus sur le match en hommage à Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Même si Lionel Messi n'est pas prêt à pardonner à Joan Laporta sa non-prolongation à l'été 2021, le FC Barcelone a bien l'intention de rendre hommage à son ancien joueur. L'idée, pour la direction catalane, est de le faire une fois que le Camp Nou aura réouvert, en novembre 2024 si les travaux ne prennent pas de retard. Cela permettrait d'associer cet événement au 125e anniversaire du club.

Un match Barça-Argentine

L'adversaire devrait l'Argentine, ce qui ressemble à une évidence vu la nationalité de La Pulga. Le souci, c'est que l'Albiceleste a déjà deux matches programmés pour novembre 2024, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Difficile, donc, de trouver une date. Il est plus probable que cette célébration se produise lors de la première date internationale de 2025. Pour l'occasion, une grande banderole sera déployée au Camp Nou et un maillot produit par l'équipementier du club. Et si les travaux ont avancé comme ils le doivent, le Camp Nou affichera une capacité de 60% soit entre 50.000 et 60.000 spectateurs.

◼️ Leo Messi pourrait montrer le trophée de la Coupe du Monde et les 8 Ballon d'Or, qui ont été pour la plupart remportés pendant son séjour au FC Barcelone.



◼️ Une banderole spéciale apparaîtrait dans les tribunes du Spotify Camp Nou.



