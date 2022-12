FC Barcelone : on sait qui sera le capitaine après le départ de Sergio Busquets

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Sergio Busquets, devenu capitaine du Barça depuis le départ de Lionel Messi, se dirige vers un départ aux Etats-Unis où il devrait prendre la direction de l’Inter Miami de David Beckham.

Alba futur capitaine du Barça ?

Mais qui récupérera le brassard de capitaine du milieu de terrain espagnol après son départ ? Selon les informations de Relevo, c'est Jordi Alba qui devrait devenir le premier capitaine en cas de départ de Sergio Busquets et Sergi Roberto, qui arrive lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Xavi et son staff seraient satisfaits du latéral gauche espagnol et compterait beaucoup sur lui pour la saison 2023-2024.

El Barça cuenta con Jordi Alba para la 23-24. Creen que su caso es diferente al de Piqué. Técnicos y club, muy contentos con su reacción deportiva.



Jordi se convertirá en el primer capitán si salen Busquets y Sergi Roberto.



