FC Barcelone : Ousmane Dembélé encore montré du doigt

FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone. En panne de résultats. Elles se ressemblent également pour Ousmane Dembélé, sans cesse dans le viseur des médias catalans. On le sait, le Français, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, est désiré dans toute l'Europe, en dépit de la volonté du Barça de le conserver.

Mais si Xavi affiche clairement son soutien au joueur, certains événements récents pourraient finir de fatiguer les supporters. En effet, et comme le relaient avec abondance El Mundo Deportivo et Sport, Dembélé a brillé ce matin par son absence lors de l'annonce de la retraite de Kun Agüero. Alors que le reste de l'effectif, dans sa quasi-totalité, était présent. Toujours selon les mêmes médias, le champion du monde 2018 n'était pas davantage présent lors de la visite du staff et de l'équipe de Barcelone à l'exposition Espai Barça.

Dembélé devra-t-il se justifier ? Possible.