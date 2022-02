FC Barcelone : pardonné, Ferran Torres s'est déjà remis la tête à l'endroit

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les images ont ému l'Espagne hier lors de FC Barcelone – Naples (1-1). Combatif mais maladroit dans le dernier geste, Ferran Torres (22 ans) s'était effondré en larmes au coup de sifflet final. Des images et une humanité qui poussent d'ailleurs les médias catalans et Xavi à défendre l'attaquant arrivé cet hiver de Manchester City.

Alors que le coach du Barça a rappelé face aux médias que le « poids du maillot du Barça » avait fait vivre les mêmes débuts à Luis Suarez (avec le succès que l'on sait ensuite), dans les gazettes catalanes on se refuse aussi à tirer à boulets rouges sur Ferran Torres, réclamant de la patience aux Socios pour faire fructifier cet important investissement des Blaugranas (55 M€).

Ferran Torres : « Cela ne s'arrête pas là »

Dans les médias catalans comme Sport, on préfère noter le fait que Torres a « essayé jusqu'à la nausée », sans jamais abandonner malgré le manque de réussite : « Le fait d'essayer maintes et maintes fois, de ne pas s'effondrer était une démonstration de courage et de fierté ».

Très soutenu par ses partenaires (Busquets en tête) après le match, Ferran Torres s'était déjà remis la tête à l'endroit après le match comme en atteste son message sur Twitter un peu plus d'une heure après la rencontre : « Cela ne s'arrête pas là. L'effort finit toujours par donner des résultats », a-t-il écrit.

Esto no acaba aquí ? El esfuerzo siempre termina dando resultados pic.twitter.com/9lsZxd2n5Y — Ferran Torres (@FerranTorres20) February 17, 2022