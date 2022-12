FC Barcelone : Pedri a décroché un nouveau trophée

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors qu'il reste encore trois semaines avant la fin de l'année et surtout un ultime match de Liga contre l'Espanyol, le FC Barcelone a fait voter ses supporters pour le plus beau but de l'année 2022. Plus de 18.000 d'entre eux sont allés sur le site pour faire leur choix et un tiers a opté pour le golazo de Pedri face au FC Séville (1-0) le 3 avril. Servi à 25 mètres des buts catalans, plein axe, le petit milieu de terrain avait enchaîné deux feintes et un tir croisé victorieux.

Pedri a également décroché la 2e place avec son but contre Galatasaray en 8es de finale de l'Europa League, alors que Jordi Alba est 3e pour sa volée face à l'Atlético Madrid. On signalera que les buts du FC Barcelone récompensés habituellement sont un tantinet plus spectaculaires. A moins que l'ère Messi nous ait habitués à des standards trop élevés...