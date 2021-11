FC Barcelone : Pedri out jusqu'en 2022, Xavi responsable n°1 !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est fou comme une période difficile semble attirer les mauvaises nouvelles comme un aimant. Au FC Barcelone, qui vit un cauchemar depuis plus d'un an, elles s'accumulent à un rythme hallucinant. Celle du jour concerne la petite merveille Pedri. Victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, le milieu offensif qui fête ce jeudi ses 19 ans vient de rechuter. Il va observer six semaines de repos et ne reprendra l'entraînement que fin décembre. Son retour à la compétition ne sera qu'en janvier.

Ce coup dur aurait pu être doublement évité. D'abord en lui imposant pas des cadences infernales pour sa première saison au très haut niveau (il a disputé 71 matches !), ensuite en appliquant un meilleur protocole médical. Marca explique que le changement de staff opéré par Xavi à son arrivée serait à l'origine de la mauvaise gestion du cas Pedri car, même s'ils ont communiqué avec leurs prédécesseurs, les nouveaux préparateurs physiques et les nouveaux médecins n'ont pas pris l'ampleur du problème avec sa cuisse. Et voilà donc Xavi privé d'une de ses pépites jusqu'en 2022 alors que l'urgence s'impose en termes de résultats !

🎂 @Pedri turns 19 today! Wish him a happy birthday! pic.twitter.com/rRIq20GmW2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2021