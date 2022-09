FC Barcelone : Piqué explose après les polémiques qui se succèdent depuis sa séparation avec Skahira

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Quelques semaines après sa séparation avec Shakira, Gérard Piqué file désormais le parfait amour avec Clara Chia. Mais depuis que l'histoire d'amour entre le défenseur central du FC Barcelone et la jeune femme de 23 ans a été révélé aux yeux du grand public, des polémiques en tous genres, dont une qui annonçait que Clara Chia était déjà enceinte du footballeur de 35 ans, sont venues nuire le quotidien de Gérard Piqué.

Face à cela, il a publié ce jeudi un communiqué par l'intermédiaire de son équipe juridique dans lequel il annonce une action en justice après avoir subi "une ingérence qui dépasse les limites de la légalité" depuis qu'il a annoncé sa séparation avec Shakira. "Depuis que Shakira et Gérard Piqué ont confirmé leur séparation par une déclaration commune le 4 juin, de nombreuses rumeurs et informations présumées non confirmées ont été publiées sur le joueur, sa famille et sa vie personnelle et donc privée. Ces reportages et images causent non seulement une atteinte à son honneur et à son image, mais aussi une grave atteinte aux droits de ses enfants , dont la sécurité et la protection représentent sa plus grande préoccupation", peut-on lire sur le communiqué.