FC Barcelone : Piqué justifie encore sa retraite

Le 4 novembre dernier, Gérard Piqué a annoncé qu'il prenait sa retraite de footballeur après avoir passé la majeure partie de sa carrière au FC Barcelone, son club formateur. Un peu plus de quatre mois après l'annonce de sa retraite, l'ancien défenseur central du Barça est revenu sur son choix dans une interview accordée à la radio catalane RAC1, expliquant qu'il ne regrettait pas d'avoir raccroché les crampons.

"J’ai pensé que c’était la bonne chose à faire et je ne le regrette pas"

"Jouer ne me manque pas, pas le moins du monde. J’ai plus de temps qu’avant. Je vais très bien, je regarde le Barça quand je peux, mais ça ne me manque pas. J’ai toujours dit que j’arrêterais quand je n’apprécierai pas ou que je ne me sentirai pas important, et je ne me sentais plus aussi importante que je l’avais été au cours de ma carrière. Je pense qu’il était plus sain, pour moi, pour l’équipe et pour les gens, de partir maintenant. J’y ai réfléchi pendant des semaines. J’ai pensé que c’était la bonne chose à faire et je ne le regrette pas."

