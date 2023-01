FC Barcelone : Piqué se réconforte avec une mannequin !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux, c’est désormais confirmé ! Ce jeudi, Gérard Piqué a officialisé sa relation avec la mannequin espagnole, Clara Chia Marti. Le Champion du Monde 2010 n’a pas perdu de temps en se mettant en couple avec la jeune femme de 23 ans quelques temps après sa séparation avec la célèbre Shakira. Il s’est affiché avec elle sur instagram, une photo qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux.

Encore une provocation ?

Depuis quelques semaines, Shakira et Piqué s’envoient des piques, la chanteuse colombienne avait même taclé son ex-compagnon dans une chanson avec Bizarrap. « Tu as changé une Ferrari pour une Twingo. Tu as changé une Rolex pour une Casio ». Une attaque que l’ancien international espagnol a plutôt bien reçu. Pour lui répondre, il a acheté une Twingo et fait un partenariat avec la marque Casio. La photo avec Clara Chia Marti a été perçue comme une provocation par certains internautes, le feuilleton va continuer…