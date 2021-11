FC Barcelone : premières tensions en vue entre Xavi et Piqué ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

L’arrivée de Xavi au FC Barcelone suscite les espoirs les plus fous chez les socios du club catalan. Pour redresser la courbe de ses résultats, le technicien espagnol entend mener une petite révolution empreinte de rigueur et guidée par 12 commandements en interne.

Entre autres, Xavi ne tolèrera plus les téléphones portables au centre d’entraînement, dans le vestiaire et dans le bus ; il ne veut plus de sports à risque pour ses joueurs ; il exige de se dire bonjour ; exit les réseaux sociaux autour des matches et il impose aussi des déjeuners communs obligatoires pour tous...

Piqué privé de Coupe Davis par Xavi ?

Aussi, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone demande à ses joueurs qu’il ne se dispersent pas dans de événements extra-sportifs d’envergure, afin de rester focaliser sur leur métier. Les voyages à titre personnel en pleine saison sont ainsi proscrits. En ce sens, Gerard Piqué pourrait vite se sentir concerné.

Homme d’affaires préparant sa retraite, peut-être en fin de saison, le stoppeur espagnol est notamment très impliqué dans la nouvelle mouture de la Coupe Davis... programmée notamment à Madrid du 25 novembre au 5 décembre. Or, sa présence va directement à l’encontre des exigences de son grand ami. « Piqué n’assistera pas à la présentation de la Coupe Davis après les nouvelles normes de Xavi », a fait savoir Dario Montero sur le plateau d’El Chiringuito. De là à créer une ambiance électrique...

🚨 "PIQUÉ NO ASISTIRÁ a la PRESENTACIÓN de la COPA DAVIS tras las nuevas normas de XAVI"



‼ Lo está contando @DarioMonteroG en #ChiringuitoXavi pic.twitter.com/5MhVjBdMpx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 10, 2021