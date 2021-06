FC Barcelone : premières tensions Laporta - Messi ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On imagine la tête de Joan Laporta quand, après son élection en mars dernier, il a mis le nez dans les comptes du FC Barcelone. Plombée par la crise sanitaire, la dette va dépasser le milliard d'euros alors que la masse salariale, elle, est au-dessus des 600 M€ à cause des folies de son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu, qui a accordé plus de 30 M€ annuels à Antoine Griezmann et plus de 20 M€ au flop ultime Philippe Coutinho.

Les cadres ne veulent pas de nouvelle réduction

C'est justement parce que la situation financière est critique, parce que l'emprunt contracté auprès de Goldman Sachs va être directement englouti pour maintenir le club à flots que la nouvelle direction a réclamé un nouveau geste significatif à ses joueurs. Le montant des réductions réclamées n'a pas filtré dans les médias. Mais le refus des joueurs, oui.

L'effectif, notamment les cadors du vestiaire, en ont marre d'être systématiquement visés par les économiques alors que ce ne sont pas eux qui ont placé le FCB dans cette situation. Depuis un an, c'est la troisième fois qu'on leur demande de faire un geste et ils n'ont pas l'intention de jouer le jeu. Lionel Messi, en bon capitaine, et même s'il n'a pas encore prolongé, mène la fronde. La première friction avec Joan Laporta survient trois mois seulement après sa prise de fonctions…