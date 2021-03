Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Les grandes victoires sportives sont traditionnellement suivies, neuf mois plus tard, d'un boom des naissances. Il paraît que ça a été le cas en Catalogne après la légendaire remontada de 2017. Lionel Messi, sans doute pris par la saison du FC Barcelone, s'y est mis aussi, mais avec quelques mois de décalage. Ce n'est en effet qu'en mars 2018 que le petit Ciro a vu le jour, soit douze mois après le fameux 6-1 infligé au PSG.

C'était d'ailleurs un 10 mars, ce qui signifie que le garçon du génie argentin a fêté ses trois ans ce mercredi ! Sans son papa, arrivé à Paris la veille et qui a passé une mauvaise nuit à cause des ultras parisiens. Puis une mauvaise soirée à cause de l'élimination de la Champions League subie au Parc des Princes en dépit d'un golazo de sa part sur l'égalisation à 1-1. Pour atténuer sa tristesse, sa moitié Antonella Roccuzzo a multiplié les messages sur les réseaux sociaux (et sans doute, évidemment, en privé) pour montrer le résultat de leur amour. Une belle consolation.