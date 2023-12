FC Barcelone, PSG : des images terribles et une nouvelle douloureuse tombent pour Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Neymar crie, Neymar pleure. Le Brésilien vit une très mauvaise période. Victime d’une rupture des ligaments croisés en novembre avec la Seleçao, le joueur formé à Santos suit un chemin de croix pour revenir au plus haut niveau. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on le voit hurler de douleur quand son kiné manipule son genou meurtri et même pleurer...

Une douleur à s’en mordre les doigts

Et comme si ces images terribles ne suffisaient pas, son médecin a annoncé aujourd'hui que le Brésilien devait faire une croix sur une participation à la Copa América, qui aura lieu en juin aux Etats-Unis. C'était pourtant l'un des objectifs de l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, qui a vu son statut en Seleçao remis en cause depuis la Coupe du monde 2022, et ce bien qu'il en soit devenu le meilleur buteur de l'histoire, devant le roi Pelé...

El sufrimiento de Neymar mientras se recupera de su lesión en la rodilla 😢. pic.twitter.com/fHFVK6rm84 — The Chips (@TheChips_Futbol) December 20, 2023

