FC Barcelone, PSG : Emery, l'une des victimes préférées de Messi depuis la remontada

Que ce soit les supporters barcelonais, parisiens ou autres, rares sont ceux qui oublieront la date du 8 mars 2017. Ce soir-là, au terme d'un match irréel, le FC Barcelone avait cartonné le PSG (6-1) en 8es de finale de la Champions League pour renverser le 0-4 du match aller. Durant cette nuit enflammée, c'est Neymar qui avait fait le chaud et permis de rendre l'impossible possible. Mais Lionel Messi avait aussi marqué et cela compte dans une statistique qui nous intéresse aujourd'hui.

Messi lui a marqué 26 buts

El Mundo Deportivo révèle en effet qu'Unai Emery, désormais entraîneur de Villarreal après avoir tenté l'aventure anglaise à Arsenal, est l'une des victimes préférées de Lionel Messi. Il est le deuxième coach que La Pulga a affronté (23 matches), le deuxième contre qui il a le plus gagné (17) et le deuxième aussi contre qui il a le plus marqué (26 buts).

Bref, Villarreal a tout de la victime, ce soir au Camp Nou. Surtout que l'Argentin va certainement aborder cette rencontre très remonté après son été agité. Sans compter que le Barça va vouloir lever les doutes escortant l'arrivée de Ronald Koeman sur son banc.