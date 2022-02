FC Barcelone, PSG : l'homme qui a poussé Messi vers la sortie quitte le club

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est en début d'après-midi que les médias espagnols ont annoncé le départ de Ferran Reverter du FC Barcelone. A priori, rien d'intéressant pour les socios puisqu'il s'agit d'un dirigeant, certes haut placé puisqu'il était directeur général, mais du moment que l'équipe tourne bien... Seulement, Reverter n'est pas n'importe qui dans l'entourage de Joan Laporta. Comme l'explique AS, c'est lui qui a été chargé de remettre les finances à flot en l'espace de sept petits mois et c'est donc lui qui a invité son président à laisser partir Lionel Messi !

C'est lui qui avait poussé pour que Laporta ne prolonge pas Messi

Car on se souvient que Laporta avait toute sa campagne sur sa capacité à prolonger l'Argentin. Ce qu'il n'était donc pas parvenu à faire. Le clan Messi a vécu cela comme une trahison, ne comprenant pas pourquoi le président nouvellement élu lâchait ainsi son petit protégé. Il s'avère que c'est Ferran Reverter qui avait convaincu Laporta de faire cela. Selon AS, le dirigeant a une mentalité plutôt germanique en matière de finances et il ne fait pas de sentiment. Prolonger Messi aurait mis le club au bord de la faillite, il fallait donc s'en séparer. Ce que Laporta s'est résolu à faire...

Pourquoi Reverter part-il alors que les choses s'améliorent pour le Barça, sur comme en dehors du terrain ? Rien n'est sûr. Certains affirment qu'il a accompli sa mission, notamment après la signature de l'accord avec Spotify, et qu'il reviendra pour des missions ponctuelles. D'autres prétendent qu'il n'était plus en phase avec Laporta, par exemple sur la question du nouveau sponsor. Toujours est-il que le président barcelonais vient de laisser filer "sa voix de la sagesse" alors que son club se remet à peine des années Bartomeu...

Ferran Reverter resigns as CEO of FC Barcelona



More information 👉 https://t.co/dVLXEykwmm pic.twitter.com/sJqdIyIeyp — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 8, 2022