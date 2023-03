FC Barcelone, PSG : le dernier projet imaginé par Gerard Piqué fait un carton absolu, Neymar débarque !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si sa fin de carrière en queue de poisson et son divorce avec Shakira ont largement écorné l'image de Gerard Piqué, il n'en reste pas moins que le patron de Kosmos demeure un homme d'affaires hors pair.

Certes, sa refonte de la Coupe Davis de tennis ne s'est pas bien passée mais, pour ce qui est de la Kings League, ce championnat de foot à 7 qu'il a fondé en 2022 avec des youtubers ainsi que d'autres anciens joueurs (Casillas, Agüero, etc.) et dont il est le président, c'est un carton absolu !

Neymar et Ronaldinho en Kings League l'an prochain

Dimanche, Gerard Piqué s'était notamment entendu avec le FC Barcelone et son président Joan Laporta pour que le « Final Four » de la Kings League se déroule au Camp Nou et, comme on a pu le voir sur les images diffusées par les médias ibériques, le stade du Barça est plein avec 91 000 personnes présentes pour l'évènement.

Selon Mundo Deportivo, un dispositif de sécurité similaire à celui d'un Clasico a été mis en place pour cet événement festif. On a également eu droit à de nombreuses surprises comme la présence en vidéo de Neymar, annonçant qu'il présidera une équipe au Brésil pour la saison 2 ! Ronaldinho sera également de la fête.