FC Barcelone, PSG : le dernier rêve de Messi broyé par un ancien Blaugrana ?

Ça doit être la guerre, ce samedi, dans la tête de Lionel Messi. Car si l'Argentine commet un nouveau faux pas face au Mexique ce soir à partir de 20h, il verra son rêve ultime de soulever la Coupe du monde s'éloigner. Ce qui serait une humiliation sans précédent dans son histoire pourtant torturée avec l'Albiceleste. Mais si ça doit être dur pour lui, le sélectionneur du Mexique, Gerardo Martino, doit, lui, vivre un véritable calvaire ! En effet, non seulement Martino est argentin mais, en plus, il connait certains de ses adversaires du soir pour les avoir dirigés entre 2014 et 2016 avec l'Argentine, surtout Lionel Messi, qu'il a entraîné un an à Barcelone !

D'ailleurs, si Martino provoquait l'élimination de Messi, ce serait une douche revanche pour lui. En effet, au Barça en 2013-14, les choses avaient très bien démarré entre les deux hommes puisque l'équipe avait réalisé une excellente première partie de saison. Mais ça s'était gâté après janvier, quand Messi comme d'autres internationaux, avait commencé à lever le pied en prévision de la Coupe du monde au Brésil. Les désillusions s'étaient alors succédées, avec une élimination de la Champions League face à l'Atlético et le titre de champion d'Espagne perdu à la dernière journée suite à un nul contre... l'Atlético au Camp Nou (1-1) avec un second but refusé pour un hors-jeu imaginaire. Déjà tièdes, les relations Martino-Messi se sont ensuite dégradées en sélection argentine avec les deux finales de Copa América perdues face au Chili en 2015 et 2016. Ce soir, ce sera donc l'heure de solder les comptes pour les deux hommes !