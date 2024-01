FC Barcelone, PSG : le procès de Daniel Alves rebondit encore !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Et ça continue pour Daniel Alves ! En attendant l'ouverture de son procès pour viol, le 5 février, l'ancien latéral droit brésilien a appris ces derniers jours que sa prétendue victime avait également porté plainte... contre sa mère ! Lucia Alves a en effet partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de celle qui accuse son fils de l'avoir violée, dans laquelle elle discute avec un proche, vraisemblablement son cousin, de la façon de devenir célèbre et riche. Une vidéo accompagnée de ce commentaire : "Ceux qui ont confiance en Dieu ne perdent jamais la bataille".

Il y a peu de chances pour qu'il y a un procès contre la mère de l'ancien joueur

L'avocate de la plaignante a immédiatement porté plainte. Mais le tribunal de Barcelone n'aurait que peu de chances d'ouvrir une procédure car l'infraction a été réalisée en dehors du territoire espagnol et par une étrangère. Tout juste pourrait-il ordonner à Lucia Alves de retirer la vidéo des réseaux sociaux. En tout cas, la pression monte autour du procès de Daniel Alves et on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements...

Daniel Alves: espanhola que acusou jogador de estupro vai processar a mãe dele por divulgação de imagens https://t.co/nCHC8PfTZZ . Clique na foto — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) January 5, 2024

