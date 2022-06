FC Barcelone, PSG : les Blaugrana victimes d'un nouveau coup bas d'al-Khelaïfi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On le sait, entre le Qatar et le FC Barcelone, c'est la guerre. L'émirat n'a pas pardonné aux Blaugrana d'avoir critiqué le dopage financier opéré au PSG depuis 2011 alors qu'ils avaient accepté le très généreux partenariat avec Qatar Airways quelques années plus tôt. L'émir et son bras armé, Nasser al-Khelaïfi, vouent une grande rancune à l'encontre du FCB, exacerbé par la remontada de 2017. Les transferts de Neymar et Messi les ont enchantés, mais pas comblés. Ils continuent de s'acharner sur le club catalan.

Par exemple, on apprend ce mercredi que si l'AS Roma a finalement refusé de prendre part au trophée Gamper le 6 août, ce n'est pas à cause d'un problème de calendrier ! Le Corriere dello Sport assure que c'est parce que le Qatar a mis la pression aux Giallorossi pour ne pas qu'ils se produisent au Camp Nou. Qatar Airways était en effet le principal sponsor maillot de la Roma jusqu'à il y a peu mais il reste l'un des principaux du club de la capitale italienne. Après cette défection, le Barça a sondé l'AC Milan. Qui, lui, est lié à Emirates, ce qui devrait être moins problématique...

#FCB 🔵🔴



👀 La verdadera razón de la Roma para dar 'plantón' al Barça en el Gamper



💥 Según el ‘Corriere dello Sport’, la Roma habría renunciado a jugar el Gamper por presiones de Al-Khelaifi, también presidente de la AEChttps://t.co/8qGS0dSKCd — Diario SPORT (@sport) June 29, 2022

Pour résumer Selon la presse italienne, si l'AS Roma a finalement refusé de participer au trophée Gamper du FC Barcelone, c'est à cause de Nasser al-Khelaïfi et du Qatar, qui n'ont toujours pas pardonné aux Blaugrana leur trahison d'il y a dix ans.

