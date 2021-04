FC Barcelone, PSG : Lionel Messi au centre d’une curieuse polémique

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Lionel Messi (33 ans) a le cœur sur la main. L’attaquant du FC Barcelone a notamment prouvé sa générosité en donnant des fonds à des associations qui lui sont chères en temps de crise sanitaire, à l’heure où de l’argent venait à manquer pour prodiguer des soins. Sur le rectangle vert, le capitaine du Barça sait aussi faire preuve d’élégance.

Sauf peut-être avec Scott McTominay (24 ans). Le milieu de Manchester United avait demandé le maillot de Messi en quart de finale aller de la Ligue des champions en 2018-2019, chose que l’intéressé lui a sèchement refusée par la faute d’un contentieux avec Chris Smalling... qui lui avait asséné un coup en plein visage. « La Pulga » croyait qu’il s’agissait de McTominay, que Sergio Romero a défendu après coup.

Messi a confondu McTominay avec Smalling

« J'ai dit à Sergio Romero : s'il te plaît, peux-tu demander son maillot à Messi ? Sergio est revenu m'a tout expliqué, a déclaré le milieu des Red Devils à ESPN. ‘Oh, il croit que c'est toi qui lui a donné un coup de coude.’ ‘Non, non, non, non, dis-lui que ce n'était pas moi, et ramène-moi son maillot, je veux le mettre dans ma chambre’ », a renchéri l'international écossais. Messi s’est finalement exécuté pour que toute cette histoire se finisse bien.