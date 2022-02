FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta invité à oublier Haaland pour Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Kylian Mbappe arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Si l’ancien monégasque, est toujours ouvert à une prolongation, le Real Madrid est confiant sur le fait de pouvoir signer le français cet été. En Espagne, on se demande pourquoi Mbappe ne pourrait pas rejoindre un autre club.

En effet, le journal Sport s’interroge sur la raison pour laquelle le FC Barcelone ne tente pas sa chance avec Mbappe : « Le Barça doit-il vraiment se contenter de Haaland lors de la sortie de Mbappé en juin ? S'il y a de l'argent pour Haaland, n’est-il pas meilleur d’aller vers Mbappé ? »

Pour le moment, le français est encore ouvert à l'idée de prolonger avec le PSG, pour une courte durée, et étudie une proposition du club de la capitale.

🚨 Kylian Mbappé étudie une nouvelle proposition de contrat du PSG, qui ferait de lui, et de loin, le joueur le mieux payé au monde.



Un salaire de 1,2 millions d’€… par semaine lui est proposé ! 🤯

Soit plus de 63 M€ par an. 🤑



(@Independent) https://t.co/KGysOOGpE3 pic.twitter.com/IfmwPcLW0K