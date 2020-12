FC Barcelone, PSG – Mercato : le vestiaire parisien plombé par une arrivée de Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Depuis que Neymar a officiellement demandé au PSG de tout faire pour faire venir Lionel Messi à ses côtés, le club de la capitale semble devenu le favori pour accueillir la Pulga. Un dossier qui s'annonce compliqué à gérer pour Leonardo, qui essaie déjà de conclure les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé.

Si l'apport sportif d'une arrivée de Lionel Messi au PSG serait évidemment indiscutable, voir une légende de cette dimension débarquer dans le vestiaire bouleverserait forcément les équilibres. D'autant plus que d'après Juan Carlos Unzué, ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone, côtoyer Lionel Messi au quotidien peut créer des tensions de toute part.

« Ce qui a fait avancer Messi, c'est l'ambition, et cela entraîne des moments de tension et de stress. Il se persuade qu'il doit continuer à être le meilleur et par conséquent, il veut toujours le maximum de ceux qui l'entourent. Peu importe que ce soit des coéquipiers, l'entraîneur, le physio ou quiconque d'autre, cela produit une grande pression pour certains collègues et ils ne sont visiblement pas capables de la supporter », a déclaré Unzué à Marca.

Les joueurs parisiens, qui louent régulièrement l'entente remarquable dans le vestiaire, verront-ils d'un bon œil une telle exigence arriver au quotidien ? C'est sans doute le prix à payer pour franchir un nouveau cap avec une des deux légendes du football actuel.

Former Barca assistant coach Juan Carlos Unzue has said that some players are not capable of handling the strain of playing with the club's talisman Lionel Messi.​ https://t.co/eWM1J1W34l