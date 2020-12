FC Barcelone, PSG - Mercato : un proche de Messi dévoile la liste de ses priorités pour cet été

Hier soir, à la mi-temps de Montpellier-PSG (1-3), Leonardo a refusé d'évoquer le dossier Lionel Messi, par respect pour le FC Barcelone. Le directeur sportif parisien est bien le seul à ne pas vouloir spéculer sur l'avenir de l'Argentin. Depuis que Neymar a annoncé son envie de rejouer avec lui la saison prochaine, tout le monde a son avis sur la question. Les pro-PSG le voient dans la capitale, les pro-Barça en Catalogne. Ce dimanche, Le Parisien a donné la parole à Joseph Minguella, l'homme qui a découvert La Pulga à l'époque où elle enchantait les catégories de jeunes de Newell's Old Boys.

"Sa priorité du moment, c’est de voir s’il peut rester au Barça"

Et si celui qui est désormais ambassadeur du Barça estime que si le PSG a le droit de rêver, la priorité de Messi consiste quand même à rester en Catalogne… « Lui et Neymar ont tout gagné ensemble et prenaient un plaisir fou sur le terrain. Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ils savent qu’ils auront plus de possibilités de gagner des titres ensemble sur le terrain. Mais pour le moment, il n’y a rien de concret. »

« Oui, c’est une possibilité (qu'un transfert à Paris l'intéresse, ndlr). Il y a Neymar, Di Maria, beaucoup de joueurs hispanophones. Mais je pense qu’il n’y a même pas songé aujourd’hui. Sa priorité du moment, c’est de voir s’il peut rester au Barça avec un projet sportif qui ramènera le club au sommet du foot mondial. »