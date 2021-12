FC Barcelone, PSG : Messi a dribblé Laporta pendant la cérémonie du Ballon d'Or

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

La presse espagnole attendait ce moment avec impatience : depuis la fameuse conférence de presse d'adieux de Lionel Messi au FC Barcelone le 8 août, l'Argentin n'avait plus croisé la route de Joan Laporta. Les mois qui ont suivi ont ressemblé aux règlements de comptes des couples séparés. Chacun y allait de son grief envers l'autre. Du coup, leurs retrouvailles au théâtre du Châtelet hier soir s'annonçaient savoureuses. Hélas, elles n'ont pas eu lieu…

Pourtant, Les deux hommes n'étaient pas assis très loin l'un de l'autre dans la salle. Joan Laporta se trouvait un rang derrière Lionel Messi et quatre places sur sa gauche. De sorte quand l'attaquant regardait Kylian Mbappé, il voyait forcément son ancien président juste derrière. Ce qui ne l'a pas empêché de le snober. Laporta n'en a pas pris ombrage, lui qui a déclaré ensuite : "On n'a pas eu l'occasion de se croiser. Mais je le remercie de s'être souvenu du Barça dans son discours". Pas sûr que ces deux-là fassent la paix de sitôt !

Barça president Joan Laporta to @tjuanmarti: “No, I didn’t meet Leo Messi today… but I’m happy to see him winning his 7th Ballon d’Or”. 🇦🇷 #FCB #Messi