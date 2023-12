PSG, FC Barcelone : Messi a recadré son sélectionneur, Luis Enrique sait ce que ça fait !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La semaine dernière, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a surpris tout le monde en expliquant qu'il songeait à démissionner, juste après que son équipe a battu le Brésil au Maracana (1-0) en éliminatoires du Mondial 2026. Un animateur radio, Jorge Rial, a expliqué que cette annonce n'avait pas du tout été du goût de Lionel Messi, qui l'a apprise par un ami via un message sur son téléphone. Il aurait alors coincé Scaloni à son retour et le tête à tête aurait duré... 32 secondes ! "Je peux te dire que celui qui a coupé court à la conversation et qui est parti, c’est Messi. Il y a des codes dans le football qui sont respectés à la lettre. Toujours, en toutes circonstances. Et si cela dérange un joueur d’apprendre des choses par la presse, imaginez Messi", a conclu Rial.

Il avait recadré Luis Enrique en janvier 2015

Depuis, ô surprise, Scaloni a fait machine arrière et serait enclin à continuer à la tête de l'Albiceleste. Cet épisode en rappelle d'autres du côté de Barcelone, où La Pulga faisait la pluie et le beau temps. C'est lui qui avait imposé son compatriote Tata Martino (2013-14) ou qui avait obtenu la tête de Quique Setien (janvier-août 2020), jugé pas assez bon. C'est lui aussi qui avait sauvé celle de Luis Enrique en janvier 2015. Son président, Josep Maria Bartomeu, la lui avait offerte sur un plateau. Messi avait refusé mais avait recadré l'actuel entraîneur du PSG en lui expliquant que ce n'était pas lui qui commandait dans le vestiaire. Luis Enrique s'était écrasé. A la fin de la saison, il était champion d'Europe, d'Espagne et vainqueur de la Coupe du Roi...

