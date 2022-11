FC Barcelone, PSG : Raphinha prend Messi et Cristiano Ronaldo pour taper sur les critiques de Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Jeudi soir, Neymar s'est blessé à la cheville lors d'un tacle d'un joueur serbe. Selon le staff médical du Brésil, il pourra au mieux reprendre la compétition à partir des 8es de finale. En temps normal, un pépin pour une star mondiale est mal vécu par n'importe quel supporter de football. Mais Neymar n'est pas un joueur normal. Hyper clivant, l'attaquant du PSG provoque soit l'adoration, soit le rejet total, même dans son propre pays. Et c'est parce que des fans brésiliens se sont réjouis de sa blessure que l'ailier barcelonais Raphinha a pris sa défense sur les réseaux sociaux.

"Les supporters argentins traitent Messi comme un dieu, ceux du Portugal traitent Cristiano Ronaldo comme un roi. Les supporters brésiliens, eux, espèrent que Neymar va se casser le pied. Que c'est triste ! La plus grosse erreur de la carrière de Neymar a été de naître brésilien. Ce pays ne mérite pas son talent et son football." Sa plus grosse erreur remonterait plutôt à 2017...