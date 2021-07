FC Barcelone, PSG, Real Madrid : Messi met une claque à Mbappé, Cristiano Ronaldo et Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Auteur d’un but et de deux passes décisives lors de la victoire dimanche de l’Argentine face à l’Equateur (3-0) en quart de finale de la Copa America, Lionel Messi n’en finit plus d’affoler les compteurs en 2021.

Depuis le début de l’année, la star du FC Barcelone est impliqué dans 46 buts. C'est notamment 8 de plus que Robert Lewandowski (38), 12 de plus que Kylian Mbappé (34), 14 de plus qu’Erling Haaland (32) et 15 de plus que Cristiano Ronaldo (31). Un total que Lionel Messi aura l’occasion d’améliorer cette nuit lors de la demi-finale de Copa America entre l’Albiceleste et l’Uruguay.

Le classement des joueurs les plus décisifs en Europe en 2021

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

1. Lionel Messi (FC Barcelone) : 46 buts

2. Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 38 buts

3. Kylian Mbappé (PSG) : 34 buts

3. Gérard Moreno (Villarreal) : 34 buts

5. Memphis Depay (FC Barcelone) : 33 buts

6. Erling Haaland (Borussia Dortmund) : 32 buts

7. Cristiano Ronaldo (Juventus) : 31 buts

7. Romelu Lukaku (Inter Milan) : 31 buts

9. Antoine Griezmann (FC Barcelone) : 30 buts

