Rafinha Alcántara s'est confié au Parisien avant le match aller des 8es de finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, mardi soir. « Le Barça sera toujours spécial pour moi. J'ai grandi dans ce club, je me sens Catalan », a-t-il glissé en préambule. Avant d'évoquer la remontada de 2017, ses retrouvailles avec Neymar, qu'il estime « plus mûr », et de faire l'éloge de Marco Verratti. « Je savais qu'il était très fort, différent des autres. Mais sincèrement, il évolue à un niveau supérieur. Il est exceptionnel. »