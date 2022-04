FC Barcelone, PSG : Trapp se prend le fantôme de la remontada en pleine tête

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Kevin Trapp est de retour sur la pelouse du Nou Camp, cinq ans après. Le portier allemand était dans les cages du PSG lors de la célèbre remontada du FC Barcelone (6-1) contre le club de la capitale, lors d’un huitième de finale retour. Un souvenir dont le portier allemand se rappelle avant la rencontre de demain.

Présent en conférence de presse avant le match, l’ancien gardien du PSG a été interrogé sur son rapport avec cette soirée : « Je ne pense pas à ce qui s'est passé ici il y a cinq ans, je me concentre uniquement sur le jeu actuel car c'est un grand défi. Je dois me concentrer sur notre travail. C'est un jeu différent de celui-là. Une grande différence est qu'alors au match aller nous avions gagné et forcé des approches différentes au match retour de la part des deux équipes. Nous sommes clairs que nous allons beaucoup souffrir, mais nous savons que nous avons la force aller en demi-finale ».

Pour résumer Désormais à Frankfurt, Kevin Trapp va revenir au Nou Camp, presque 5 ans après la remontada du Barça face au PSG. Un souvenir qui lui a été rappelé avant le match. Mais cela ne semble pas plus perturber que cela le portier de Frankfurt.

Adam Duarte

Rédacteur