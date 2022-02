FC Barcelone, PSG : un joueur de Chelsea a rejoint Messi dans l'histoire

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans une indifférence quasi générale, Chelsea est devenu champion du monde hier en prenant le meilleur sur Palmeiras (2-1 a.p.) en finale du Mondial des Clubs. Les Anglais, qui ont remporté ce trophée pour la première fois, ont eu besoin des prolongations et d'un pénalty transformé par Kai Havertz à trois minutes du coup de sifflet final. A cette occasion, le milieu offensif allemand de 22 ans a rejoint Lionel Messi dans la légende.

En effet, jusqu'à présent, l'Argentin avait été le seul à inscrire des buts décisifs en finale de Champions League puis au Mondial des Clubs. Il avait réussi cet exploit en 2011, contre Manchester United en C1 (but du 2-1 pour une victoire finale 3-1) et face au Santos de Neymar (4-0) quand il avait ouvert puis clôture le score. Havertz a fait encore plus fort puisque lui a marqué l'unique but de la victoire sur Manchester City (1-0) en mai et celui de la victoire hier.

