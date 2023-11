FC Barcelone : Puyol soutient Xavi et met la pression aux joueurs

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Une troisième place en Liga (quatrième, même, si l’Atlético remporte son match en retard), une défaite à Hambourg contre Donetsk (0-1) en Champions League et, surtout, un niveau de jeu très faible : il n’en faut pas plus pour précipiter le FC Barcelone dans la crise. Xavi Hernandez a beau être une légende du club et avoir remporté deux trophées en deux ans, il est aujourd’hui très critiqué. Mais il peut compter sur le soutien de son président, Joan Laporta, ce qui est le plus important, ainsi que sur celui de ses anciens coéquipiers.

"Il va savoir gérer cette période compliquée"

Ainsi, Carles Puyol, autre légende blaugrana qui a joué 15 avec Xavi (1999-2014), est passé à l’entraînement du jour et a apporté son soutien à son ex-camarade, tout en mettant la pression aux joueurs : « C’est toujours bon de revoir des amis. Avec Xavi, nous avons vécu beaucoup de choses et je suis très content d’être ici. Je le sens bien pour lui, il sait parfaitement où il est. Un club comme le Barça est très exigeant. Nous traversons une période compliquée mais je suis certain qu’il va savoir la gérer et transmettre à ses joueurs sa confiance. De toute façon, ce sont aux joueurs de se sortir de ce mauvais pas et de renverser la situation ».

« On connaît la maison. Dès qu’il y a deux défaites ou deux matches au cours desquels le jeu n’a pas été bon, il y a plein de critiques. Mais l’exigence est maximale au sein de l’équipe et chez Xavi. Nous avons connu des moments difficiles avec les blessures et cela rend toujours compliqué le développement d’un bon jeu. Mais j’ai confiance. Et puis, c’est à la fin de la saison qu’on doit faire le bilan. »

❤️ Puyol visita a Xavi y al equipo para darles su máximo apoyo y confianza



🗣️ "Estoy seguro de que Xavi sabrá transmitir la confianza a los jugadores, que son los que tienen que tirar del carro y dar la vuelta a la situación"



✍️ @sergisoleMD https://t.co/FoW2MzAw4a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 15, 2023

